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東元第一季EPS 0.54元 爭取電子業赴美商機

2025/05/15 18:46

東元總經理高飛鳶。（資料照）東元總經理高飛鳶。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶表示，因應AI商機，許多台系電子廠赴美設廠、大多落腳德州，東元在西屋深耕30年，與供應鏈關係良好，目前持續爭取電子業赴美商機；因國際大廠在美國、東南亞增建資料中心，東元也會爭取馬達、變壓器訂單。

東元第一季稅後淨利11.47億元、年減0.1%，每股稅後盈餘（EPS）0.54元；4月營收49.6億元，與上月持平、年增3.69%，前4月累計營收187億元，年增0.79%，創同期次高。展望第二季，東元指出，機電、智慧能源、智慧生活三大事業群有望向上。

儘管美國關稅衝擊民生產業投資，對低壓馬達取單、墨西哥工廠生產是挑戰，不過高飛鳶指出，東元第三季起將把小馬達產能從越南移動到墨西哥、避免關稅影響，大馬達本就在德州生產，正評估擴充線圈、加工等產能，或開發墨供應鏈。

在新領域拓展，東元也指出，除持續拓展電氣化、節能、綠能的核心商機外，也拓展人形機器人、機器狗商機，5月將出貨30套關節模組；同時也開發1000噸冰水主機，預計6月試做樣機，第三季上市。

台灣即將進入非核家園，預期帶動儲能、電網穩定專案，高飛鳶指出，智慧能源事業在台灣、東南亞、美國需求都旺盛，東元本就有投入韌性電網商機，持續爭取離岸風電路上變電站、儲能、太陽能EPC等，也已簽署第一張綠電供應商、綠電需求企業的企業能源採購協議（CPPA）。

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