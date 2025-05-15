中型休旅車黑馬 HYUNDAI MUFASA以87.9萬起搶市

三陽旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車重磅導入MUFASA休旅車，入門款以87.9萬元起的超殺價格搶市。（南陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅、汽車貨物稅減免等不確定因素衝擊汽車買氣，三陽旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車重磅導入MUFASA休旅車，入門款以87.9萬元起的超殺價格搶市，預接單已逾200張，預估年銷量將挑戰5000輛的目標。

南陽實業總經理徐伯達表示， MUFASA是HYUNDAI汽車全新的亞太戰略車型，全車系導入3個車型，正式售價分別為GLA 87.9萬元、GLB 89.9萬元、GLC 94.9萬元，雖然目前台灣車市買氣疲弱，在MUFASA休旅車帶動下，HYUNDAI汽車年銷量將維持2.4萬輛的目標，市佔率將衝上5.5%，挑戰連6年成長。

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全新的MUFASA採用HYUNDAI第三代模組化車型平台N3 Platform，行駛過程中展現出色的穩定性與抗扭剛性，同時搭載SmartStream 2.0升自然進氣引擎，搭配6速自排變速系統，提供160匹馬力與19.7公斤米扭力，兼顧駕馭感與燃油效率；變速箱導入ASC主動換檔控制技術，換檔反應時間縮短30%。

MUFASA也外型搶眼，車頭採用參數化鑽石設計結構的大面積黑鑽水箱護罩，搭配隱藏式LED日行燈與直立式LED頭燈組，車尾則搭載Star Ring星環LED尾燈與隱藏式後雨刷，車側線條採用雙迴力鏢折線勾勒出流線動感，18吋雙色旋切鋁圈及多層次幾何造型側裙，勾勒出運動肌理與修長的車身線條。

內裝導入雙12.3吋全液晶數位儀錶連屏設計，打造簡潔數位中控台整合駕駛資訊與娛樂控制於一體，並透過海灣式控台設計拓寬駕駛視野；搭配無線Apple CarPlay / Android Auto，資訊娛樂一指搞定；車室空氣則由EVA Core抗菌空調系統守護。

手機充電也不再受限，透過Qi無線快充座結合主動散熱與異物偵測機能，兼顧高效與安全；座艙採用市場首見的Multi-Zone三區設計理念，分為駕駛區、乘客區與尊榮後座區，並設計多處頗具巧思收納空間。

全新的MUFASA安全科技也毫不妥協，全車系標配HYUNDAI SmartSense Level 2智慧駕駛輔助系統，整合20項先進主動安全功能，包括：FCA前方主動煞停輔助（汽車/行人/騎士辨識）、LFA車道維持與跟隨輔助、SCC智慧全速域定速巡航、BCA盲區碰撞避免輔助。

RCCA後方橫向交通警示輔助、HBA智慧遠近光燈自動調節、SVM環景影像系統與BVM盲區影像輔助系統…等，並搭載6具SRS安全氣囊與AHSS高剛性安全車體，打造同級中最全面的被動防護，更是首度導入倒車燈投影技術，結合環景影像功能，不僅增強駕駛後方視覺安全，也在夜間為行人提供額外警示。

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