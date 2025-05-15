劉揚偉證實7月暫時離台 出訪目的地曝光

劉揚偉今日向媒體證實今年7月規劃暫時離開台灣，原因是要出訪海外。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電電公會第27屆新任理事長劉揚偉今日於會員代表大會交接儀式結束之後，於場外向媒體證實今年7月規劃暫時離開台灣，原因是要出訪海外。劉表示，初步打算在7月會帶領會員廠商共同出訪印度，不過相關事項仍有待進一步與各家會員商議之後才能確定執行。

劉揚偉說，在7月出訪印度之前，擬先率領公會會員訪問歐洲；在7月出訪印度之後，9月預計進一步前往美洲，10月有可能赴墨西哥，「大概是這樣子的一個可能的安排」，不過，相關安排需要與公會其他理事開會，觀察會員們對於出訪地的興趣程度，再做出最終決定。

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劉揚偉於交接儀式圓滿結束後，隨即召開第27屆第1次理監事會，會中通過經濟部前常務次長、公會產業顧問林全能擔任本屆秘書長，主要是因為林過去擔任顧問期間，積極推動智慧化產業發展，特別關注自動駕駛、車聯網與電動車等新興科技領域，並持續在能源政策與產業轉型上發揮影響力。

劉揚偉認為，本次會議凝聚全體會員對於未來方向的共識，預示電電公會將持續作為產業與政府溝通的重要橋樑，目標推動我國資通訊產業再創高峰。

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