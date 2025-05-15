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韓元、日圓齊升連動！新台幣連2紅 收30.189元

2025/05/15 17:59

韓元、日圓齊升連動！新台幣連2紅，收30.189元。（記者陳梅英攝）韓元、日圓齊升連動！新台幣連2紅，收30.189元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股收小黑，新台幣兌美元匯率隨韓元、日圓大漲，盤中一度勁揚逾1角，最後收在30.189元、升值9.5分，匯價連2紅，成交量縮至18.005億美元。

台積電盤中挑戰1000元大關失利，台股小跌52.62點，收在21730.25點，三大法人合計買超89.05億元，其中，外資買超75.34億元。

新台幣匯價一早反應美元反彈，以30.29元、小貶0.6分開出，然而，隨日圓、韓元紛紛大漲，市場對於貨幣戰疑慮未消，新台幣匯價也立馬跟進，最高升抵30.136元、勁揚1.48角，午後出口商恢復冷靜、加上央行尾盤調節，台幣升幅收斂至1角以內。

匯銀人士指出，主要亞幣今日走勢呈現分歧，主要是人民幣受到中國人行壓制，包括日圓、韓元與台幣皆同步走升，其中，韓元再現台幣5月初暴力升值走勢，昨日狂飆近2%後，雖有拉回，今日再度轉強，市場關注韓國央行是否出手。

日圓重啟升勢除了受到韓元拉動之外，日本官員表態支持升息也讓日圓由谷底翻升。

匯銀人士認為，若日圓、韓元續升，外資熱錢流入下，台幣沒有理由走貶，只是央行也時刻緊盯市場動向，擔心出口商再度爆發恐慌性拋匯，預期在央行防守下，台幣應該是緩升格局為主。

根據央行統計，美元指數今日上漲0.22%、韓元狂飆1%、日圓大漲0.75%、台幣升值0.31%、新幣上漲0.14%，僅人民幣小跌0.03%。

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