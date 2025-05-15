北市「稅籍異動即時通」掌握申報移轉資訊 半年多僅0.17％申請

台北市議員秦慧珠（左）指出，北市稅捐稽徵處應提供更便利的申請方式，以快速增加「稅籍異動即時通」申辦人數。（圖取自台北市議會網站）

〔記者林承鴻／台北報導〕不動產詐騙案件近年層出不窮，台北市議員秦慧珠指出，北市稅捐稽徵處的「稅籍異動即時通」及內政部推行的「地籍異動即時通」，分別僅有0.17%及6%的北市所有權人申請，她認為，市府應提供更便利的申請方式，以快速增加申辦人數。稅捐處表示，將研議開放填寫非本人持有的手機號碼或電子郵件，以提升服務便利性。

秦慧珠表示，台北市推出的「稅籍異動即時通」，將未辦保存登記建物納入服務範圍，民眾在不動產過戶前，即可掌握申報移轉資訊，多一層保障，但推行半年多至今，申請人數卻少的可憐，僅有1598人申請，只占所有權人的0.17%。而內政部推行的「地籍異動即時通」服務截至今年3月，台北市申請人數也只有5萬8701人，僅占所有權人的6%。

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秦慧珠指出，此服務僅限本人辦理，還需擁有電子信箱才能申請，要求市府提供更便利的申請方式，迅速提升申辦率。秦慧珠認為，兩項即時通服務可謂民眾多爭取時間，是防詐的最後防線，應廣為宣傳推廣，市府應直接下里收件申辦，甚至整合申請書表，讓民眾可一表申請兩項異動即時通，更加簡政便民。

北市稅捐處表示，持續積極運用多元管道宣導，並跨機關橫向聯繫公部門及透過不動產經紀人座談會等活動加強推廣，未來將研議開放填寫非本人持有之手機號碼或電子郵件，以提升服務便利性。

稅捐處表示，財政部財政資訊中心規劃將「稅籍異動即時通」推廣至全國，並新增財政部地方稅網路申報作業官方LINE帳號通知管道，以增加民眾接獲通知訊息機會，將有效提升申請人數。

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