出任電電公會新理事長 劉揚偉：再創台灣ICT產業榮景

鴻海董事長劉揚偉（右1）今天出任電電公會新任理事長，在行政院長卓榮泰（左2）的見證之下，與榮譽理事長李詩欽（左1）完成交接。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天出任電電公會新任理事長，在行政院長卓榮泰的見證之下，與榮譽理事長李詩欽完成交接。劉揚偉說，將秉持分享、合作、共榮的理念，攜手台灣企業透過團隊合作與平臺化服務，再創ICT（資通訊）產業榮景，讓台灣成為全球最值得信賴的夥伴。

劉揚偉表示，電電公會擁有3005家會員廠商，涵蓋資通訊、半導體、光電、家電、重電等16類生產事業，總員工人數達92萬7150人。這些會員企業的產業產值及出口產值約佔台灣總產值及總出口值的一半，顯示其對台灣經濟具有極為重要的影響力，是台灣成為國際科技王國的關鍵因素之一。

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劉揚偉分享，兩週前於墨西哥與當地總統與相關要員會晤時，對方主動提及並高度重視與台灣電電公會的合作，顯示電電公會不僅是國內重要產業機構，在國際上也具備高度知名度與合作價值，國際夥伴對其相關合作表現出極大重視。

劉揚偉指出，當前全球地緣政治及經濟變局對台灣產業帶來重大影響，尤其是中小企業。目前公會會員中約有7成、約2000多家為中小企業，這些企業擁有優良技術與產品，許多為隱形冠軍，但在全球經濟變革與關稅調整下，面臨語言、文化、技術、法規等多重挑戰。

劉揚偉強調，產業趨勢正朝向區域製造發展，每家企業都需建立完整的全球布局，尤其中小企業在佈局上挑戰更甚以往。公會將協助會員企業調整策略，共同度過難關。因應全球AI產業浪潮，應把握AI帶來的機會，以平台化策略打造全新產業生態系統，讓中小企業有更多參與空間，提升台灣在AI產業的國際價值，並推動產業升級。

劉揚偉認為，公會未來發展有3大方向，首先，希望台灣現有的科學園區改為科技園區，以更貼切產業發展，並以此為核心，攜手政府帶領會員廠商共同打造科技「日不落國」；第2，憑藉AI結合平台化策略，創造全新產業生態系統與新價值；第3，秉持分享、合作、共榮理念，與合作國家、會員企業共同推動產業轉型與發展。

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