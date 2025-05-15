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中國養套殺慘案？越南芒果價格雪崩8成、1公斤剩6元

2025/05/15 18:09

由於中國擴大芒果產量，對越南芒果的需求急速下滑，造成越南芒果價格重挫。示意圖。（歐新社）由於中國擴大芒果產量，對越南芒果的需求急速下滑，造成越南芒果價格重挫。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼榴槤遭中國設立新貿易障礙卡關，造成價格慘跌後，越南芒果成為新的苦主。由於中國擴大芒果產量，對越南芒果的需求急速下滑，造成當地芒果價格重挫80%，農民滿腹苦水。

《越南快訊》報導，今年，越南種植的澳洲芒果品種的價格暴跌 80%，恐對農民造成巨大損失。60 歲的 Vo Xuan Hien 是越南中部慶和省一名芒果農戶，由於芒果價格已從一年前的每公斤 3萬越南盾（約台幣36元），跌至每公斤 5000至8000 越南盾（約台幣6元至9.6元），已放棄採收數噸成熟芒果。

他的果園位於 Cam Lam 區，該地區種植大約 7000 公頃芒果，其中包括 4000 公頃澳洲品種，倘若無法及時收成和出售，未來2週內該地區將有數千噸水果腐爛。

當地農民 Thao 發現過去四週，芒果價格急速下跌，預計本季將損失 1 億越南盾（約台幣12萬）。他說，成熟的芒果正在掉落，商販們開出的價格卻非常便宜。

報導指出，越南芒果價格暴跌的原因是中國需求急劇下滑，中國曾是該地區芒果的最大買家，芒果協會副主席Huynh Uy Vien 說，近年來，中國一直擴大芒果產量，因此對進口的需求減少，嚴重影響該地區的農民。

Huynh Uy Vien 表示，目前大多數芒果都在越南國內銷售，或加工成芒果乾和芒果汁等產品，仍有多達1800噸即將收穫的芒果尚未售出，現在的價格幾乎低於成本。

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