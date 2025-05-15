接任電電公會理事長 劉揚偉：當仁不讓

鴻海董事長劉揚偉接下電電公會理事長。（記者方韋傑攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕電機電子工業同業公會（電電公會）今（15日）舉辦第27屆第1次會員代表大會，進行理監事改選，理事長一職由英業達董事長李詩欽交由鴻海董事長劉揚偉接棒。劉揚偉表示，對於接下電電公會理事長一職考慮很久，最後之所以如此決定，正是因全球經貿變局下，鴻海作為國際科技大廠，當仁不讓要帶領中小企業度過難關。

劉揚偉致詞表示，電電公會擁有3005家會員廠商，涵蓋資通訊、半導體、光電、家電、重電等16類生產事業，統計企業員工人數逾92.7萬人，合計會員企業與上下游的產值以及出口產值，約佔台灣總產值與總出口值的一半，電電公會會員企業對台灣經濟有顯著的貢獻，也是台灣以科技王國在國際上立足的關鍵。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉表示，電電公會不僅在國內是重要產業機構，在國際上也有響亮的知名度，他指出，他在兩週前會見墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），墨西哥非常重視與電電公會的合作機會。

劉揚偉坦言，出任電電公會理事長一事考量很久，大家都疑惑他怎麼撥得出時間，之所以最後如此決定，最主要的原因是當前全球經貿變局對台灣產業帶來衝擊，尤其是中小企業，「我們這些國際大型企業當仁不讓，要出來跟大家共度難關」。

劉揚偉指出，眼下這波經濟變局下，受到影響最大的就是中小企業，電電公會會員廠商有近7成是中小企業，約2000家，他們有很好的技術與產品，生意也做得很好，其中更不乏隱形冠軍，就是最近關稅變局造成營運困難，「我覺得這是非常可惜，也是我們需要一起來幫助的地方」。

劉揚偉續說，不僅中小企業受影響，許多大型企業也必須進行適當調整，鴻海也不例外，希望透過電電公會與大家合作分享，希望一起度過難關，未來全球產業趨勢朝向「區域製造」方向走，多年前他就感受到這個趨勢，即使沒有美國總統川普的因素，也都會朝這個方向走，有鑒於全球各國政治情勢趨於安定，各國政府下一步就是謀求經濟繁榮，「當所有國家都在謀求經濟繁榮，怎麼還會有世界工廠的可能呢？」，因此區域製造就是趨勢。

政府高層坦言，不僅是政府傾聽產業界的建議，當政府與各國交涉其實都要借重台商的影響力，鴻海是電子業大哥，相信會有相當的號召力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法