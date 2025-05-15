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關稅影響不大、匯率有衝擊 豐達科:今明年展望非常樂觀

2025/05/15 17:07

航太扣件製造廠豐達科今天下午舉行法說會。左起為豐達科總經理林威村、財務長李文正。（記者林菁樺攝）航太扣件製造廠豐達科今天下午舉行法說會。左起為豐達科總經理林威村、財務長李文正。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕航太扣件製造廠豐達科（3004）今天下午舉行法說會，總經理林威村表示，關稅主要是由客戶負擔，也未收到客戶轉嫁要求，關稅對公司影響不大，但匯率升值預估會衝擊2、3%營收，目前台灣與中國工廠產能稼動率近乎滿載，對今年、明年的展望非常樂觀。

林威村指出，全球4大飛機引擎製造公司奇異（GE）、普惠（P&W）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）及法國賽峰集團（Safran Group）均為豐達科客戶；今年第一季航太扣件佔營收比重約56%，其中有9成都是引擎類，但豐達科也逐步往機身用扣件發展。

根據空巴、波音飛機交付量推估，2025年可達820架、610架，超越去年1190架，但林威村提到，目前還有供應鏈中斷、發動機短缺等挑戰，美國聯邦航空管理局（FAA）限制波音737MAX產能等，都可能影響交付量

另外，中國先前停收波音飛機，林威村表示，市場對波音需求仍強大， A不要、B會要，因此對豐達科而言，不會有什麼影響。

談及航太製造商SPS Technologies工廠大火衝擊，林威村表示，該廠年產值達400億元新台幣，他表示，SPS 是長期合作大客戶，豐達科短期內確實接獲大量急單，且未來2到3季營收都會反映，此外，SPS因掌握不少獨家供應產品，未來可能會做規格變更，豐達科正在洽談中，長期發展有利。

林威村對豐達科下半年、明年整年展望釋出「非常樂觀」看法，他說，目前台灣桃園與中國昆山工廠的稼動率達到8到9成，今年首季接單已達到去年設定目標，預計今年資本支出會用於台灣廠再擴充產能，而馬來西亞廠也都是採購新設備。

因應地緣政治，豐達科馬來西亞新廠是全力推進，林威村表示，盼今年可以完成客戶認證、員工訓練，明年進入量產階段，而馬來西亞廠也會持續擴建，今年底招標，預計2027年底完工，在全球貿易摩擦升溫下，馬來西亞未來會豐達科重要的生產基地。

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