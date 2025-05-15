e啟讀出未來括展至國際 元太、聯發科攜手捐贈電子書閱讀器

元太、聯發科攜手捐贈電子書閱讀器給美國路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部，協助孩童建立閱讀習慣。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太（8069）今（15）日宣布，攜手聯發科技，於「e啟讀出未來－美國」公益計畫中，捐贈58台Amazon Kindle兒童版電子書閱讀器，予美國路易斯安那都會區男孩女孩俱樂部，協助孩童建立閱讀習慣。

這批Kindle採用E Ink電子紙顯示技術與聯發科高效能晶片，提供如紙般舒適閱讀體驗。元太董事長李政昊指出，電子紙不僅便利閱讀，亦減少藍光傷害，有助孩童視力保護與學習發展。聯發科資深副總游人傑則表示，這次合作能分享科技熱情，並支持孩童教育資源。

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俱樂部主任Brandon Smith表示，這些閱讀器將為兒童學習開啟嶄新契機，受惠於此次捐贈，在2025年夏季，男孩女孩俱樂部將推行「暑期閱讀計畫」，以補救暑期期間孩童閱讀能力退化的現象。

這次捐贈也象徵「e啟讀出未來」計畫於2025年的首度拓展至國際的成果，E Ink與聯發科技持續承諾透過科技與教育支持在地社群、創造孩童的發展機會。每台Kindle兒童版電子書閱讀器內含6個月Amazon Kids+訂閱服務，提供無限閱讀數千本兒童書籍內容，同時，本計畫亦將採購其中部份電子書作為俱樂部的永久藏書。

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