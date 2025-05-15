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卓榮泰稱不撥補台電可漲民生電價？政院：尊重審議會決議

2025/05/15 15:27

行政院發言人李慧芝表示，政院尊重電價審議委員會的專業決議。（行政院提供）行政院發言人李慧芝表示，政院尊重電價審議委員會的專業決議。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨受訪時稱，若藍白執意不支持撥補台電，「電價審議委員會隨時可以開臨時會，不排除調漲民生電價」，對此，行政院發言人李慧芝今在院會後記者會澄清，政院仍尊重電價審議委員會的專業決議。

行政院長卓榮泰專訪時提到，電價審議會隨時可以開，他並稱，若台電虧損過高，且無法獲得在野黨支持撥補1千億元，考慮到民生電價長期虧損每度1元以上，加上台電還需負擔財務利息，不排除有調整民生用電價格的可能。

李慧芝說明，電價是否調整仍要尊重電價審議委員會的專業決議，該委員會由獨立專家組成，定期於每年4月及9月召開，若有重大因素的話也能隨時召開。她說，卓揆談話是指是制度上的彈性，而不是已經決定是否要漲電價，仍尊重電價審議委員會。

李慧芝表示，行政院於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，編列撥補台電千億，是盼穩健台電財務，透過調節能源價格平穩民生物價，希望朝野共同支持這項預算，使台電可以穩健營運。

此外，核三廠二號機17日除役，立法院會13日三讀修正「核子反應器設施管制法」，延長核電運轉年限。李慧芝強調，確保核能發電機組安全是國家對人民的基本責任，光是修法無法保障核安，政院將在收到三讀法案條文後審慎研議內容。

經濟部能源署電力組長夏峪泉表示，核三廠二號機屆期後，預估2025年共4部大型燃氣機組、480萬瓩挹注，供電無虞。至於核電廠重啟條件，夏峪泉解釋，相關子法尚未研定，且涉及相關經費和期程，方方面面都須重新評估，但整體核能政策的推動，須在確保核安、核廢能處理、全民共識的3前提下才能進行。

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