群創連四季獲利 首季EPS 0.12元

群創首季EPS為0.12元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）今日公布第一季財報，群創去年第二季轉虧為盈後，今年第一季稅後淨利11億元，每股稅後盈餘0.12元，連續4季獲利，展望第二季，因關稅不確定性，部分客戶提前拉貨，群創估商用顯示器出貨有望低個位數成長，消費電子顯示汽與車用等非顯示器預估出貨大致與首季持平。

回顧第一季，群創指出，受惠於中國延續「以舊換新」消費政策補貼及客戶提前備貨減少美國關稅衝擊等因素，消費性產品營收增加，整體第一季度營收較上一季成長4.2%，本季度的毛利率與EBITDA利益率分別達到7.6%及11.1%。公司持續追求資產效益最大化，本期淨利維持正獲利。

請繼續往下閱讀...

展望2025年第二季，消費性電子因應關稅不確定因素，客戶提前上半年拉貨，車用等非顯示器領域群則因營業模式不同，影響較不明顯。面對各項市場不確定性，群創將持續關注並動態調整產品組合並推展高利基產品，以符合市場需求和放大有利潤的產品線為原則，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。

群創第一季合併營收559億元，毛利率成長至7.2%，本業虧損縮小至12億元，稅後淨利11億元，每股稅後盈餘0.12元。折舊及攤銷為75億元，資本支出35億元。

第一季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品為24%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為75%以及25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法