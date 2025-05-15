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矽品精密攜手眾騰寶公司 全台首創儲能服務訂閱制廠房

2025/05/15 15:11

矽品精密副總陳汶錡（左）與眾騰寶董事長許博涵（右）簽約，攜手改造矽品中工廠為全台首創儲能服務訂閱制的廠房。（矽品提供）矽品精密副總陳汶錡（左）與眾騰寶董事長許博涵（右）簽約，攜手改造矽品中工廠為全台首創儲能服務訂閱制的廠房。（矽品提供）

〔記者歐素美／台中報導〕半導體封測大廠矽品精密與眾騰寶公司攜手合作，改造矽品位於台中工業區的廠房，由矽品提供場地，眾騰寶執行儲能系統設置規劃，使其化身為集團儲能的示範案場，預計今年12月可上線使用，成為全台首創儲能服務訂閱制的廠房，減少廠區對台電主電網的依賴，並達成自主調度，不僅在斷電時能維持運作，更有效降低電網不穩定性及停電時的生產損失。矽品精密將不再被動依賴台電供電，而是將廠區打造成一座「獨立自主性智慧電廠」。

矽品精密表示，矽品長期重視綠能管理，2013年開始導入ISO 50001能源管理系統，持續為廠房與產線提升能源使用效率達到最佳運轉；在投資綠電方面，並於2024年攜手睿禾控股打造全台首例綠電回購轉供專案，建置1MW太陽能發電系統。

這次矽品與眾騰寶合作建構「全台首例儲能訂閱制」，今年12月上線後，不僅能抗停電、賺價差、避免超約、優化電力品質，更將成為進軍虛擬電廠（VPP）的關鍵拼圖。

矽品精密指出，這項專案是由矽品精密與眾騰寶攜手合作，由矽品導入的創新商業模式，捨棄傳統重資產投資，改採「訂閱儲能功能」。由眾騰寶規劃建置20座儲能櫃與2套功率調節系統，矽品精密只需選擇所需功能使用者付費，零出資即可獲得備援電力、削峰填谷及優化電力效益，降低因電力中斷或電網不穩所造成的損失。

矽品精密表示，建置微電網的目的在於提高能源自給自足、確保供電穩定性、降低用電成本及環保減碳，局部性獨立供電系統能平衡供需、確保區域供電的穩定性與自主性，進而對廠房能源及用電達到決定性優勢；尤其「表後儲能設備」可作為緊急備用電源，亦可透過儲能系統避免罰款、優化電力品質與穩定台電電網，並藉由尖離峰價差達成電價削峰填谷，降低用電成本。

因應極端氣候挑戰與全球減碳趨勢，矽品精密表示，該公司新廠建設即導入節能、節水與廢棄物減量措施，並積極規劃取得綠建築與清潔生產雙認證，多次榮獲經濟部工業局綠色工廠標章。未來矽品將透過製程改善、再生能源應用與綠電投資等多方面，持續朝向永續發展目標邁進。

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