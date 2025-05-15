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打破週二買機票最便宜迷思！專家揭真相

2025/05/15 15:50

專家表示，航空公司現在定價，已改採複雜的演算法，來根據需求快速調整票價，此作法已打破週二機票最便宜的迷思。（資料照）專家表示，航空公司現在定價，已改採複雜的演算法，來根據需求快速調整票價，此作法已打破週二機票最便宜的迷思。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二買機票最便宜，過往卻實是最便宜，但在航空公司改變作業方式後，這已成為神話，專家表示，航空公司現在定價，已改採複雜的演算法，來根據需求快速調整票價，此作法已打破週二機票最便宜的迷思。

華爾街日報報導，在考慮預算的情況下，預訂假期意味著您會嘗試任何事情，以獲得最優惠的價格，如要買機票最好週二買，因此時機票最便宜，不過，現這已成神話。

票價跟蹤旅遊網站Hopper首席經濟學家伯格（Hayley Berg）表示，週二機票最便宜說法，可以追溯到飛機預訂依賴於人工干預的時候。

他說，航空公司經理會在週一查看航線上週的表現，在落後的市場中，他們會將廉價票價「載入」到系統中，以便在週二早上顯示，而這樣的做法，被乘客注意到了。

可悲的是，伯格說，「現在已經不是這樣了。現在，航空公司的定價，依靠複雜的演算法，來根據需求快速調整票價」。

若想要買到便宜的機票，伯格建議可以註冊Hopper或Google Flights等價格監控服務來觀察趨勢，同不要錯過實惠票價的視窗。

另，他也建議，不要等到最後才買機票，若是國際旅行，請提前3到5個月預訂，至於國內旅行則需提前6到8週預訂，這樣才會買到便宜的機票。

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