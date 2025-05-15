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熱錢湧入台幣強升 路透曝央行狂打電話關切「美元賣單太多了」

2025/05/15 15:21

新台幣匯價近日再度走揚，引起央行關注。（路透）新台幣匯價近日再度走揚，引起央行關注。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美元回落及台積電調高首季現金股利獲得外資加碼，熱錢大舉匯入，新台幣兌美元匯率週三（14日）勁揚1.71角，今日（15日）中午暫收30.152元，強升1.32角。《路透》披露，台幣勁揚再度引起央行關注，頻打電話關切各銀行客戶動向，還要求銀行必須分散美元賣單，甚至告訴交易員「賣單掛太多了」，盼緩解升值壓力。

美國4月CPI年增率創4年來新低，市場對停滯性通膨疑慮緩解，Fed下半年降息預期升溫，美元指數應聲跌破101關卡，加上台積電調高首季現金股利獲得外資加碼，熱錢大舉匯入，新台幣週三（14日）早盤以30.42元開出後一路走高，盤中最高升抵30.252元。

新台幣週三最後收在30.284元，勁揚1.71角，結束連6黑，成交量放大至20.065億美元。今日持續呈現走升態勢，以30.29元開出後，早盤最高來到30.136元，午盤暫收30.152元，強升1.32角。

新台幣匯價再度再度勁揚，引起央行關注。消息人士告訴《路透》，昨日有不少出口商美元賣單集中掛在30.280附近，引發央行關注並打電話關心，頻頻打電話詢問客戶動向，還告訴交易員「賣單掛太多了」、「必須分散美元賣單」等。

一位消息人士透露，如果客戶在某一個價位掛出逾5支（一支100萬美元）美元賣單，就會接到央行的關心電話，且透過銀行告訴客戶（如出口商或外資等）必須分散。另一消息人士亦稱，央行除全場緊盯、進場買匯阻升台幣外，亦透過打電話了解各銀行的美元部位，打電話相當頻繁，希望掌握客戶狀況。

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