台積電張曉強：2030年AI占半導體比重將達45％

全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，AI將是推動半導體成長的主要動能，估計AI到2030年在半導體業占比將達45%。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今舉行年度技術論壇台灣場，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，今年AI需求仍非常強勁，將持續貢獻半導體產業，預估2025年半導體產值將年增10%以上，維持健康成長，2030年全球半導體業產值達1兆美元將可達成。

張曉強也表示，AI將是推動半導體成長的主要動能，估計AI到2030年在半導體業占比將達45%，目前還很初期階段，手機占比約25%，汽車占比約15%，物聯網約占10%。其中，台積電提供晶片廣泛，不管你買哪個品牌的手機，包括三星手機，一定都有台積電生產的晶片。

請繼續往下閱讀...

張曉強認為，2024年是AI元年，預期2025年AI將持續貢獻半導體產業，包括5奈米、4奈米及3奈米等先進製程及先進封裝技術。智慧手機、電腦和物聯網市場趨溫和成長，汽車市況疲軟，但半導體應用將持續推進先進技術，主要來自自駕功能，目前車用大部分採用12奈米及8奈米，預期很快會推進到5奈米、3奈米等。

張曉強並指出，台積電A14製程技術預計2028年量產，相較2奈米製程，在相同的功耗下，A14速度將提升10%至15%，在相同速度下，A14將可降低功耗25%至30%，同時邏輯密度增加超過20%。A16計劃於2026年下半年量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法