信義區最美千坪共享辦公室 TAI-ONE SPACE 6月啟用

貿協全新打造的TAI-ONE SPACE智能共享辦公室，位於信義區精華地段。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會致力協助台灣企業拓展海內外市場，並打造商務交流平台，今年6月將於世貿1館2樓推出全新智能共享辦公室品牌「TAI-ONE SPACE」，位於信義區精華地段、座落國際級會展場館內、全台唯一單層超過千坪的共享辦公室。

貿協指出，共享經濟的優勢在於「以租代買」、「分享分租」的新消費模式，對於新創團隊、數位遊牧者來說，能專注在事業發展，以更靈活的方式獲取資源，不再需要一次性投入龐大資本購置辦公空間，更減少辦公室的瑣事。

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貿協董事長黃志芳表示，世貿1館在大眾的第一印象是展覽，其實2樓到7樓近40年來就有上千家國內外公司進駐，已是一個完整的商業生態圈，今年順應趨勢打造了新品牌 「TAI-ONE SPACE智能共享辦公室」，期待吸引更多公司進駐，注入更多的創新活力。

貿協全新打造的TAI-ONE SPACE智能共享辦公室。（記者林菁樺攝）

TAI-ONE SPACE品牌定位為具有國際高度與在地連結的新工作場域，結合貿協資源，為進駐會員提供外館支援、拓銷商展、專業培訓等服務。

TAI-ONE SPACE音同「Taiwan」，強調在地緊密連結，也代表 TAITRA的TAI，而ONE則是追求卓越、身為業界領航者的使命，地點位於世貿1館，也代表著貿協的第一個共享辦公室，SPACE代表著空間串連，展現國際、領航、鏈結的三大價值。

在空間設計方面，TAI-ONE SPACE擁有超過1200坪單層開放空間，共有323席座位，是目前國內少見單一樓層最大規模的共享辦公室。空間品項完整，包含私人辦公室、專屬辦公桌、自由辦公桌、會議室等，並設置如電話亭、沙發休憩區、共享餐吧等大面積公共空間。整體規劃以「開放、彈性、共享」為核心理念，鼓勵使用者在各個角落激盪創意與合作。

TAI-ONE SPACE智能共享辦公室邀請不同規模、不同發展階段的企業進駐，不論是剛起步的新創團隊，或是已經發展穩定的企業，都可以在這個空間裡互相交流、碰撞想法，甚至找到合作的機會，從「One」變成「TOP 1」。TAI-ONE SPACE即將於2025年6月17日正式開幕，目前已開放線上預約參觀，詳情請洽TAI-ONE SPACE品牌官方社群。

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