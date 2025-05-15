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台塑新智能、GE Vernova簽署MOU 啟動台灣儲能嶄新布局

2025/05/15 13:28

台塑新智能董事長王瑞瑜（右五）與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長Eric Gray（左四）於台塑尖端彰濱電芯廠簽署MOU，共同尋求混合動力及儲能解決方案合作機會。（業者提供）台塑新智能董事長王瑞瑜（右五）與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長Eric Gray（左四）於台塑尖端彰濱電芯廠簽署MOU，共同尋求混合動力及儲能解決方案合作機會。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕進攻台灣儲能市場！台塑新智能今日正式宣布與GE Vernova簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟合作備忘錄」（MOU），雙方將整合電池儲能與燃氣發電領域專業技術與資源，攜手為台灣打造更具韌性、效率的能源系統。

台塑新智能董事長王瑞瑜與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長Eric Gray親自出席簽約，未來台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求商業合作機會，進而共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

王瑞瑜指出，國際預估2030年全球儲能累計裝置將攀升至790GW，即使國際經貿變局出現不確定性，能源自主與電力穩定依然是各國優先課題，而儲能系統正是驅動再生能源普及與電網調節的核心技術。

她認為，全球電池技術路線多元發展，磷酸鋰鐵已躍升主流，台塑新智能布局初期即聚焦磷酸鋰鐵，具備技術能力及資源整合領先優勢，彰濱電芯廠已穩定量產，將優先供應台灣市場，兌現對電池產業鏈國產化的承諾，此次攜手GE Vernova更是強化雙方優勢，為台灣儲能產業注入長遠動能。

台塑新智能總經理劉慧啓則說，簽訂MOU以後，雙方首波合作將聚焦於彰濱電芯及模組廠建置一套國產化儲能系統，作為技術驗證與示範應用基地，此套系統整合雙方核心技術，打造高安全、高效能、以及高穩定性儲能解決方案。

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