名師解盤》容逸燊：短線支撐21500點未破仍偏多看待 聚焦AI與記憶體族群

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台股今天小幅下跌30幾點，成交量收到3000多億，跟昨天比起來，震盪幅度有減緩，也呈現高檔22000點短線壓力區，主要因為台積電接近到1000元以上關卡，暫時沒有越過，昨天晚上美股因為川普在沙烏地阿拉伯之後，和卡達達成1.23兆美元協議，包含960億美元卡達航空訂單，未來輝達將向沙烏地阿拉伯AI公司提供數十萬顆晶片，所以昨天在費半、科技股漲勢，仍然持續的，不過台積電ADR表現平淡一些些，今天在國際上比較沒有影響台股較重要的事件，昨天外資創史上第9大買超，今天暫時進入休息整理，目前來說，21800點至22000點的大壓力，難以一次去做突破，但下週三台指期結算之前，由於空方籌碼已經被咬住，對於多方比較有利，今天只有回檔半個小時，就往上拉抬，可以看到低檔支撐仍然強勁，在21500點沒有破之前，仍偏多方架構。

權指股部分，廣達、鴻海及台積電，雖然稍微拉回，但航運類股成為盤面上撐盤指標，中小型股上，CPO類股稍微開高後壓回，機器人族群今天換到2359所羅門上漲5%以上，6658聯策也漲停作收，即將在這週在下週COMPTEX，黃仁勳將來台，將掀起全台AI旋風，短線已接近到清明節跳空壓力區，漲多的股票，已經上漲3~4成的股票，暫時不建議去做追高，去尋找還沒有完全收復缺口，相對基期比較低的股票，會比較有補漲力道。

請繼續往下閱讀...

在記憶體族群，連續2天大漲的南亞科至前高位置，進入震盪，記憶體報價在第2季明顯上漲，進入到第2季、第3季消費性電子旺季之前，可以看到記憶體原廠報價，持續往上漲，大廠轉單效應，也可以注意在這些中小型股族群，指數逼近22000點壓力之前，大型股的空間可能不會像過去這麼大，帶動指數再往上，但資金開始有往中小型股流向狀況，後續注意在美股指標輝達、美超微表現，再帶動台股AI相關行情，可以去注意短線支撐21500點沒破之前，建議拉回偏多操作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法