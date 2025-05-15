日圓、韓元大漲 台幣勁揚逾1角最高升抵30.136元

日圓、韓元大漲，台幣勁揚逾1角，最高升抵30.136元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕主要亞幣受到消息面影響，今早除人民幣之外，台幣、日圓以及韓元連袂走升，其中，新台幣兌美元匯率早盤最高升抵30.136元、勁揚逾1角，中午暫時收在30.152元、升值1.32角，台北外匯經紀公司成交量7.06億美元。

由於美4月通膨率意外下滑，市場對於聯準會降息預期升溫，美元指數在週一大漲逾1%後，昨日大舉回落，加上台積電調高首季股利，外資加碼，熱錢匯入，新台幣匯價昨日結束連6貶，盤中一度升值逾2角。

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今早新台幣匯價以30.29元、貶0.6分開出，但因韓元升勢猛烈，加上日圓再度轉強，台幣也由貶轉升，直抵30.1元價位，再度逼近30元整數大關。

路透昨日報導南韓與美國官員於本月初已經就匯率議題展開討論，消息曝光後，韓元昨日一度狂飆近2%，隨後彭博另一篇報導指出，匯率不在貿易談判議題中，美元回升，韓元也回吐漲幅。

惟今早韓元升勢再起，目前大漲逾1%，日本央行官員支持再度升息的消息持續發酵帶動日圓走強，主要亞幣中，僅人民幣在中國官方調控中，在岸人民幣匯價持穩在7.21兑1美元。

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