為台電請命 8大工商團體：盼立院支持1000億元撥補

為台電請命，8大工商團體盼立院支持1000億元撥補（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，台電再次向立法院爭取撥補1000億。8大工商團體今發表聯合聲明，喊話期待立法院各黨派針對1000億撥補台電預算，予以支持。

8大工商團體聯合聲明指出，我國產業剛度過疫情衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊的艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，「呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價」。

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聯合聲明續指，穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，才能協助企業度過當前挑戰，籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

聯合聲明也強調，朝野共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補影響產業發展。此外，物價波動對於街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

8大工商團體包括中華民國全國工業總會（工總）、中華民國全國商業總會（商總）、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工商企業聯合會。

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