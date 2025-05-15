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4年增48萬中高齡勞動大軍去年僅補助千人 洪申翰：3個月研議方案整併

2025/05/15 12:17

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查114年度中央政府總預算，有關勞動部預算凍結案（記者李靚慧翻攝）立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查114年度中央政府總預算，有關勞動部預算凍結案（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣步入超高齡社會，面對少子化及缺工的問題，勞動部鎖定高齡勞工續留職場，希望4年可增加48萬名高齡勞動大軍，已推出繼續僱用高齡者補助，但勞動部今日回覆立委質詢時揭露，去年給予繼續僱用55歲以上高齡者補助的件數僅1050人，執行成效不佳，洪申翰坦言，預算執行有很大的改進空間。

勞動部勞動力發展署持續推出《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》，及持續受理《繼續僱用高齡者補助計畫》，藉此鼓勵中高齡及高齡勞工續留或退休後重返職場，除了可以讓退休勞工繼續投保勞保、延後請領，也可增加勞動力，補足勞力的缺口。

民進黨立委劉建國今日質詢指出，每年有幾十萬退休人口，且近幾年是退休高峰期，勞動部喊出未來４年要透過中高齡增加48萬勞動力，這數據如何推估？針對繼續僱用屆齡退休勞工，勞動部提供雇主前6個月補助每人每月1.3萬元，第7至18個月補助每人每月1.5萬元，部分工時每小時發給70至80元，最高25.8萬元的繼續僱用高齡者補助，詢問過去幾年的執行成效如何？

勞動部勞動力發展署指出，去（113）年增加重返中高齡職場的勞工人數，達到12萬5000人，但提供的促進就業津貼，因有相關的條件必須符合，去年55歲以上的就業促進獎勵措施，補助僅1050人。洪申翰表示，發出獎補助人數偏低，已要求發展署檢討。

劉建國質疑，根據內政度數據，每年屆齡退休的高齡人口有幾十萬人，對比預算編列，其實落差很大，就業安定基金中，辦理「繼續雇用高齡者及中高齡者相關補助業務」，編列2221萬元預算，55歲以上就業促進獎勵措施預計補助3000人，編列1.35億元，45歲以上又有另外方案，洪申翰坦言，各項方案零散，甚至互相競合，勞動部將檢討是否將計畫整併，承諾以３個月時間研議，以提高補助方案的執行績效。

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