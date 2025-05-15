「特拉斯時刻」重演？華爾街大佬警告：美債殖利率達「此數」美赤字才有解

任永力警告，美債可能需要重演特英國前首相特拉斯政府經歷的債券市場崩盤，將殖利率推高至接近或超過5%，才能迫使所有人做正確的事。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債壓力又來了，曾樂觀認為川普政府和他的DOGE團隊，會控制預算赤字的市場老將、Eurizon SLJ Capital掌門人任永力（Stephen Jen）不僅收回這一期待，還警告，美債可能需要重演特英國前首相特拉斯（Liz Truss）政府經歷的債券市場崩盤，將殖利率推高至接近或超過5%，才能迫使所有人做正確的事。

任永力接受彭博電話訪問時表示，我承認現在（政府）顯然沒有走在正確的方向上，我也擔心接下來可能發生的情況。他警告，對於站在財政懸崖邊的美國，或許一場真正的債市崩盤，才能迫使政府採取行動面對赤字問題。

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他指出，特拉斯在2022年底下台，導火線是她試圖強行推出大規模減稅方案，卻未相對削減預算。此舉引發投資人反彈，紛紛拋售英國長天期公債，導致殖利率在短短幾天內飆漲逾150個基點。

雖然川普經常談論削減支出以降低赤字，但實際上DOGE迄今為止做出的適度削減，遠不足以彌補國會正在談判的新1輪減稅計劃可能造成的收入損失。

任永力表示，我想知道，政客們以及普通民眾，是否不想去想像1個債務和赤字大幅增加的世界，所以根本不會採取措施，來預防這樣的災難發生，或者，他們可能需要看到債券市場崩盤的證據才會有所行動。

就各項指標來看，美國當前的財政赤字都相當龐大。這兩年來，美國赤字超過國內生產毛額（GDP）的6%，在未經歷經濟衰退或戰爭的情況下，這樣的水準相當罕見。2023財政年度的赤字比率為6.2%，2024財年升至6.4%。

美國長天期公債殖利率近來已持續走高，隨著國會推動減稅計畫，投資人對美國債務規模激增的疑慮更升，10年期殖利率再度逼向5%。美國10年期公債殖利率週三漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

川普主導的經濟方案正於眾議院審議，共和黨國會領袖希望能在7月初前完成表決並送交川普簽署。

非營利的負責任預算委員會（Committee for a Responsible Budget）週三預估，眾院這項法案將讓美國債務總額再增加至少3.3兆美元，並使年度財政赤字到2034年突破GDP的7%。

任永力週二和Eurizon SLJ Capital 同事經濟學家 Joana Freire 聯名發布的報告中仍指出，DOGE有機會祭出具實質規模的撙節行動，最終可能達到5000億美元；提高關稅帶來的進口稅收也可能再挹注3000億美元。但報告指出，這些加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口，剩下的只能靠進一步削減開支解決。

任永力強調，光是警告大家可能會發生什麼事，或靠某些措施想避免災難，是不夠的。他們需要被市場教訓。

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