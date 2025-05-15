晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「特拉斯時刻」重演？華爾街大佬警告：美債殖利率達「此數」美赤字才有解

2025/05/15 13:23

任永力警告，美債可能需要重演特英國前首相特拉斯政府經歷的債券市場崩盤，將殖利率推高至接近或超過5%，才能迫使所有人做正確的事。（彭博）任永力警告，美債可能需要重演特英國前首相特拉斯政府經歷的債券市場崩盤，將殖利率推高至接近或超過5%，才能迫使所有人做正確的事。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債壓力又來了，曾樂觀認為川普政府和他的DOGE團隊，會控制預算赤字的市場老將、Eurizon SLJ Capital掌門人任永力（Stephen Jen）不僅收回這一期待，還警告，美債可能需要重演特英國前首相特拉斯（Liz Truss）政府經歷的債券市場崩盤，將殖利率推高至接近或超過5%，才能迫使所有人做正確的事。

任永力接受彭博電話訪問時表示，我承認現在（政府）顯然沒有走在正確的方向上，我也擔心接下來可能發生的情況。他警告，對於站在財政懸崖邊的美國，或許一場真正的債市崩盤，才能迫使政府採取行動面對赤字問題。

他指出，特拉斯在2022年底下台，導火線是她試圖強行推出大規模減稅方案，卻未相對削減預算。此舉引發投資人反彈，紛紛拋售英國長天期公債，導致殖利率在短短幾天內飆漲逾150個基點。

雖然川普經常談論削減支出以降低赤字，但實際上DOGE迄今為止做出的適度削減，遠不足以彌補國會正在談判的新1輪減稅計劃可能造成的收入損失。

任永力表示，我想知道，政客們以及普通民眾，是否不想去想像1個債務和赤字大幅增加的世界，所以根本不會採取措施，來預防這樣的災難發生，或者，他們可能需要看到債券市場崩盤的證據才會有所行動。

就各項指標來看，美國當前的財政赤字都相當龐大。這兩年來，美國赤字超過國內生產毛額（GDP）的6%，在未經歷經濟衰退或戰爭的情況下，這樣的水準相當罕見。2023財政年度的赤字比率為6.2%，2024財年升至6.4%。

美國長天期公債殖利率近來已持續走高，隨著國會推動減稅計畫，投資人對美國債務規模激增的疑慮更升，10年期殖利率再度逼向5%。美國10年期公債殖利率週三漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

川普主導的經濟方案正於眾議院審議，共和黨國會領袖希望能在7月初前完成表決並送交川普簽署。

非營利的負責任預算委員會（Committee for a Responsible Budget）週三預估，眾院這項法案將讓美國債務總額再增加至少3.3兆美元，並使年度財政赤字到2034年突破GDP的7%。

任永力週二和Eurizon SLJ Capital 同事經濟學家 Joana Freire 聯名發布的報告中仍指出，DOGE有機會祭出具實質規模的撙節行動，最終可能達到5000億美元；提高關稅帶來的進口稅收也可能再挹注3000億美元。但報告指出，這些加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口，剩下的只能靠進一步削減開支解決。

任永力強調，光是警告大家可能會發生什麼事，或靠某些措施想避免災難，是不夠的。他們需要被市場教訓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財