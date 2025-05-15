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唐吉訶德要來台南！經發局官員證實正覓地

2025/05/15 12:04

位於北區的新光三越台南小北店，預計今年8月試營運。（記者洪瑞琴攝）位於北區的新光三越台南小北店，預計今年8月試營運。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕唐吉訶德「DON DON DONKI」將在台南設點，台南市議員陳怡珍今（15）日在議會質詢時，經發局官員證實唐吉訶德有投資規劃正在覓地，至於外界關心的IKEA，仍對投資台南有興趣。

經發局投資科長林世榮表示，唐吉訶德曾找新光三越中山店的賣場設台南店，但因該賣場承租未退場，目前協助媒合其他合適地點。

至於各界關心的IKEA，林世榮說：「不能代表業者發言」，陳怡珍接話說代表「很樂觀，有機會」？林世榮則表示，業者多年前就來台南找地，考量因素包括相當規模土地、市場需求等，將會持續關注與協助投資。

台南福泰大飯店（原大億麗緻）正進行內部裝修，預計今年底前開幕。（記者洪瑞琴攝）台南福泰大飯店（原大億麗緻）正進行內部裝修，預計今年底前開幕。（記者洪瑞琴攝）

另外台南福泰大飯店（原大億麗緻），原預計今年第2季開幕有變數，林世榮答詢表示，因內部裝修工程延宕，業者預計今年底前開幕。台糖原德安百貨大樓已重新招標出去，業者進行裝修規劃，上面樓層作商業辦公室，下面作商場營運。新光三越台南小北店則預計今年8月開幕試營運，迎接暑假旺季。

經發局長張婷媛會後受訪表示，持續關注投資進度，IKEA與唐吉訶德，或是其他業界投資台南都有高度興趣與評估規劃，基本上在商言商，業者評估消費人口能力，決定何時宣布開張。

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