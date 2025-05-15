不確定因素多 財長：國安基金7月前不會退場

財政部長莊翠雲今表示，國安基金7月應不會退場。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，引發全球股災，國安基金4月8日宣布進場護盤，國安基金7月將召開第2季例行性會議，未來動向受關切。財政部長莊翠雲今在立法院財政委員會表示，國安基金7月前應該不會退場，因為不確定因素滿多的。

立法院財政委員會今處理財政部及主計總處預算凍結案，民進黨立委李坤城關切國安基金護盤情況。莊翠雲表示，目前表現還不錯，但也與美國關稅策略變化有關。李坤城追問，過往國安基金護盤買進台積電較多，這次也是？莊翠雲回應，國安基金是點火的作用，挽回投資信心，由執行秘書處理。

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川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。

國安基金過去8次進場，以2000年10月第2次進場投入逾1200億元最多；最近1次進場護盤則是2022年7月，共275天，創史上最長護盤期間。

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