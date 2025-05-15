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配合社宅政策 國產署：已提供國有地28萬坪、建物204筆

2025/05/15 11:28

配合社宅政策，國產署已提供國有地約28萬坪、建物208筆，可提供社宅4萬1977戶。 （記者鄭琪芳攝）配合社宅政策，國產署已提供國有地約28萬坪、建物208筆，可提供社宅4萬1977戶。 （記者鄭琪芳攝）

配合社宅政策，國產署已提供國有地約28萬坪、建物208筆，可提供社宅4萬1977戶。 （記者鄭琪芳攝）配合社宅政策，國產署已提供國有地約28萬坪、建物208筆，可提供社宅4萬1977戶。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今表示，推動社會住宅為國家重大政策，國產署發揮國有財產「土地公」角色，積極依住宅法、國家住宅及都市更新中心設置條例等相關規定，配合提供國有不動產供住宅主管機關興辦社會住宅，落實照顧弱勢及青年族群的居住需求，目前已提供國有地約28萬坪、建物208筆，可提供社宅4萬1977戶。

根據國產署統計，截至今年4月，國產配合推動社宅政策提供所需國有土地92.30公頃（約28萬坪），包括撥用29.22公頃、捐贈32.04公頃、出租17.28公頃、出售13.76公頃，以及204筆國有建物，包括撥用11筆、捐贈191筆、出售2筆；以戶數而言，可提供4萬1977戶，並保留120.49公頃（約36萬坪）國有土地、22筆國有建物供主管機關辦理社宅的規劃與興建。

另，國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業，由其修繕後轉租與次承租人居住使用。截至今年4月，共標脫179戶國有房地，未來將持續篩選適宜標的，並按季辦理公告作業。此外，國有非公用土地配合都市更新政策，積極參與都市更新分回房地，將優先提供中央及地方住宅主管機關評估作社會住宅使用。

國產署表示，自2022年起針對屬住宅區且符合社會住宅基地選址原則者，先徵詢中央及地方住宅主管機關確認無興建社會住宅需求，再進行招標設定地上權相關前置作業；後續將持續關注中央及地方住宅主管機關興建社宅需求及政策發展，積極依住宅法等相關規定提供國有不動產興辦社宅，並篩選優質房地辦理標租予包租業，增加住宅市場供給量，落實住宅整體政策。

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