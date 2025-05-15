上銀旗下邁萃斯新廠啟用 打造年營收1億美元基地

上銀轉投資邁萃斯鳳山新廠外觀。（上銀提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）集團旗下邁萃斯精密在新竹縣鳳山工業區新廠日前舉辦新廠啟航儀式，新廠將作為年營收1億美元（約30億元新台幣）的生產基地。

上銀董事長卓文恒表示，有新廠房、新機型與新聘進同仁，加上連續二個月新機型GVP-8040+都接獲日本大廠億圓級訂單，是好的開始，也是最好的時機。

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邁萃斯新廠基地面積約1萬1000坪，一期工程本次落成啟用行政樓4層及工具機製造廠，樓地板總面積達8400坪，規劃為達1億美元營收之生產基地。

上銀表示，新竹縣政府大力推動下落地生根，集團總裁卓永財秉持著愛鄉情懷，選擇在故鄉投資；面對國際間戰事頻仍、貿易戰持續延燒與台幣升值等挑戰，台灣工具機產業普遍面臨壓力，邁萃斯選擇艱難的轉型之路，致力於高精密機械齒輪磨床，盼能成為台灣工具機產業的典範。

邁萃斯不斷提升技術與製造能力，強化機台組裝品質、剛性與穩定性，為客戶提供最佳的齒輪加工解決方案，近期推出兩款全新齒輪磨床，吸引高度關注，其一為GVP-8040+，專為工程機械、建築設備、風力發電、礦業與起重機產業設計，適用於少量多樣且大型齒輪的高效加工，另一款GVC-0500則融合創成、成形及內齒研磨三大功能，瞄準新能源與電動車領域。

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