台北國際電腦展下週登場 創鑫智慧展示ViperPCIe加速卡

創鑫智慧董事長林永隆（中）日前出席Taiwan AI RAP用戶使用分享說明會，與國研院國網中心技術長林昀德（左）及高登智慧技術長林志哲（右）合照。（創鑫智慧提供）



〔記者卓怡君／台北報導〕AI推論加速晶片廠商創鑫智慧（Neuchips） 將於5月20至23日台北國際電腦展（COMPUTEX 2025） 會場展示革命性的N3000晶片系列及Viper PCIe加速卡，創鑫智慧執行長劉景慈表禦，該加速卡可為生成式AI中大型語言模型（LLM）推論應用，帶來突破性的能源效率，成為專為地端部署設計的成本效益方案。

AI時代到來，讓台北國際電腦展再度成為全球焦點，今年創鑫智慧在會場展示的N3000晶片系列及Viper PCIe加速卡，聚焦可全面支援英特爾（Intel）和超微（AMD）的CPU，同時兼容Ubuntu和Windows作業系統，滿足用戶地端應用的多樣化需求。

請繼續往下閱讀...

劉景慈指出，創鑫智慧推出的Viper PCIe半高半寬加速卡，專為LLM推論設計，具備優異能源效率，單卡支援最多14B參數模型，雙卡可達24B，四卡配置甚至能處理高達70B參數的大型模型，完全滿足多種LLM推論需求，舉凡Llama、Mistral、Gemma、Qwen、Phi、TAIDE，甚至Deepseek蒸餾的模型，都在支援清單中。

創鑫智慧董事長林永隆說明，創鑫智慧加速卡平均功耗僅45瓦，相當於一個普通燈泡的耗電量，顯著低於現有解決方案，在大型語言模型運算通常需要消耗大量能源的情況下，創鑫智慧的解決方案為企業提供了節能高效的LLM推論選擇，有效應對AI發展過程中可能面臨的能源挑戰。

此外，創鑫智慧解決方案的最大優勢，在於消除了高昂的月費訂閱成本，讓企業能以一次性投資擁有自己的AI推論基礎設施，專為地端部署設計的方案，不僅降低了長期運營成本，還提高了數據安全性，使企業能完全掌控自己的AI資產。

劉景慈表示，本次展會上，創鑫智慧將攜手新加坡商楓葉資訊科技和工業電腦品牌超恩，展示其加速卡廣泛的硬體兼容性與系統支援，值得注意的是，這些小型系統無需額外電力配置，便可運行複雜的生成式AI應用。

此外，高登智慧和myLLM也將在創鑫智慧攤位展示基於其硬體的整合應用方案。高登智慧將展示以其核心「ShareGuru SQLPilot 系統」為基礎，所開發的全地端高準確度AI會議記錄查詢分析系統，以及創鑫智慧AI客服系統。

創鑫智慧已成為國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）推論硬體成員之一，透過國網中心TAIWAN AI RAP高效能生成式AI開發平台架構，使用創鑫智慧自家AI加速方案提供官網客服推論服務，大幅降低雲端服務成本，國網中心的混合雲方案也可確保資料安全與隱私。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法