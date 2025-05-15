普發現金常態化？財長：對國家財政不是好事

財政部長莊翠雲表示，今年稅收應該可以達標。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部長莊翠雲今在立法院財政委員會表示，今年稅收應該可以達標，但還要看5、6月所得稅申報情況，如果超過預算也不會超出很多。對於國民黨團提案普發現金常態化，莊翠雲表示，稅收超過預算數不表示財政有餘裕，這樣做「對國家財政不是好事」。

財政部日前公布今年前4月全國稅收年減1.2%，立院財委會今處理財政部及主計總處預算凍結案，立委關心今年稅收狀況。莊翠雲表示，今年稅收預算數超過去年實徵數900多億元，但因前4月來證交稅日均量僅3900多億元，低於去年的4600億元，所以證交稅減少較多，其餘稅目變動不大。

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民進黨立委吳秉叡表示，租稅是法定主義，收的每塊錢都是法律規定的，預算是估計數，但現在只要超過預算數就被拿來政治攻防，被當成有罪拿來操作，在野黨提案超過預算數3000億元就要發現金，未來預算數寧願編高一點，不要被拿來操作。

莊翠雲表示，財政部核實估計預算數， 稅收實徵數超過預算數不表示財政有餘裕，如果超過3000億元就要發現金，「對國家財政不是好事」。她也表示，今年總稅收應該可以達標，即使超過預算也不會超出很多。

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