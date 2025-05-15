美國共和黨擬砍能源補貼 瞄準中國供應鏈

美國共和黨提案，若是潔淨能源產業使用來自中國等地的零件、關鍵礦產，恐失去補助。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨正推動稅收改革計劃，試圖削減前政府推出的潔淨能源補貼，並且瞄準中國供應鏈，若是企業使用中國的零件、關鍵礦產，恐失去申請稅收抵免的資格。

《彭博》報導，共和黨的提案當中包括提早終止激勵措施的條款，該法案規定，如果企業使用從中國、俄羅斯和北韓等外國實體進口的零件、子零件或是關鍵礦物，這些企業將失去申請關鍵稅收抵免的資格。

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由於美國太陽能、電池產業在很大程度上依賴來自中國的原料，因此在這一規範下，關鍵製造業的補助將在正式到期日來臨之前，就無法再使用。這項新規也適用於核能、探捕獲、地熱、熱泵和生質燃料的補貼。

EDP​​ Renewables North America執行長加納帕蒂（Sandhya Ganapathy）表示，此舉將導致依賴太陽能電池、磁鐵、電池和其他原料複雜全球供應鏈的能源專案「徹底死亡」。

這項法案旨在透過取消前總統拜登（Joe Biden）氣候法案中5600億美元（約新台幣16.9兆元）的能源稅收抵免支出，好為現任總統川普（Donald Trump）延長減稅政策提供資金，法案預計將在下週陣亡將士紀念日（5月26日）休會前進行投票，若是順利通過則將交付參議院。

Evercore Group週二（13日）在研究報告中指出，針對外國實體的規範，可能會給供應鏈帶來不確定性，直到美國國稅局發佈明確的指南，同時也可能放慢新專案的開發步調。

普林斯頓大學（Princeton University）助理教授詹金斯（Jesse Jenkins）表示，川普政府領導下的美國國稅局可能並不急於發佈這類規則，來解釋大家應如何遵循法律。光是這一點就可能給這些專案帶來「致命一擊」，這對於現在正在見證的製造業復興來說將是毀滅性的打擊。

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