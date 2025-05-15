晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國共和黨擬砍能源補貼 瞄準中國供應鏈

2025/05/15 13:29

美國共和黨提案，若是潔淨能源產業使用來自中國等地的零件、關鍵礦產，恐失去補助。（法新社資料照）美國共和黨提案，若是潔淨能源產業使用來自中國等地的零件、關鍵礦產，恐失去補助。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨正推動稅收改革計劃，試圖削減前政府推出的潔淨能源補貼，並且瞄準中國供應鏈，若是企業使用中國的零件、關鍵礦產，恐失去申請稅收抵免的資格。

《彭博》報導，共和黨的提案當中包括提早終止激勵措施的條款，該法案規定，如果企業使用從中國、俄羅斯和北韓等外國實體進口的零件、子零件或是關鍵礦物，這些企業將失去申請關鍵稅收抵免的資格。

由於美國太陽能、電池產業在很大程度上依賴來自中國的原料，因此在這一規範下，關鍵製造業的補助將在正式到期日來臨之前，就無法再使用。這項新規也適用於核能、探捕獲、地熱、熱泵和生質燃料的補貼。

EDP​​ Renewables North America執行長加納帕蒂（Sandhya Ganapathy）表示，此舉將導致依賴太陽能電池、磁鐵、電池和其他原料複雜全球供應鏈的能源專案「徹底死亡」。

這項法案旨在透過取消前總統拜登（Joe Biden）氣候法案中5600億美元（約新台幣16.9兆元）的能源稅收抵免支出，好為現任總統川普（Donald Trump）延長減稅政策提供資金，法案預計將在下週陣亡將士紀念日（5月26日）休會前進行投票，若是順利通過則將交付參議院。

Evercore Group週二（13日）在研究報告中指出，針對外國實體的規範，可能會給供應鏈帶來不確定性，直到美國國稅局發佈明確的指南，同時也可能放慢新專案的開發步調。

普林斯頓大學（Princeton University）助理教授詹金斯（Jesse Jenkins）表示，川普政府領導下的美國國稅局可能並不急於發佈這類規則，來解釋大家應如何遵循法律。光是這一點就可能給這些專案帶來「致命一擊」，這對於現在正在見證的製造業復興來說將是毀滅性的打擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財