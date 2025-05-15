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焦點股》神達：買盤爆量力挺 逆風大漲

2025/05/15 10:40

神達控股旗下伺服器代工事業備受市場看好，今日在買盤加持之下，股價逆風大漲。（記者方韋傑攝）神達控股旗下伺服器代工事業備受市場看好，今日在買盤加持之下，股價逆風大漲。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達控股（3706）受惠於今年首季每股盈餘（EPS）衝上1.1元，創下最近7年同期新高，加上4月營收改寫歷史同期新猷，旗下伺服器代工事業因此備受市場看好。神達股價今日在買盤加持之下逆風大漲，截至上午10時22分暫報62.2元，漲幅8.74%，成交量超過8.2萬張。

神達控股旗下神雲科技鎖定多元、節能高效的伺服器解決方案，致力於聚焦人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲端運算、邊緣計算等領域商機，近年來有鑑於市場需求快速提升，公司進一步將業務範疇推展至超大規模數據中心、高效能運算與AI 應用層面，提供客製化的解決方案，確保客戶的最佳效能與高擴展性。

神雲今年繼續揮軍台北國際電腦展（Computex），透過全球布局與端到端的服務能力，以及AI、液冷技術的最新發展，成功整合知名晶片大廠平台與旗下TYAN架構的伺服器產品，持續打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與產品，助力企業迎接未來挑戰。

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