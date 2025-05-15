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綠能概念股新兵報到！綠岩能源22日登錄興櫃

2025/05/15 10:42

綠能概念股新兵報到，綠岩能源22日登錄興櫃。（擷取自官網）綠能概念股新兵報到，綠岩能源22日登錄興櫃。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠岩能源（7833）通過櫃買中心核准，預計於5月22日起登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股95元。綠岩能源指出，去年營收達11.5億元、年成長幾乎翻倍，預計於2026年申請轉上市櫃。

綠岩能源成立於2019年，實收資本額4.3億元，集團三大事業群涵蓋能源開發、能源工程與能源服務，提供從案場開發、EPC統包工程、運維管理、儲能與充電樁、綠電交易平台等一站式服務；其中，工程及開發業務承攬包含英國石油子公司Lightsource bp、德國基金、中租控股子公司等國內外知名機構專案，涵蓋共同升壓站、漁電共生等多項EPC工程項目，預計2025至2027年間陸續執行，挹注未來營收成長動能。

至於海外版圖拓展方面，綠岩能源戰略性布局東亞市場，目前已成功在日本併網兩座電廠，並於馬來西亞取得國家級標案，總裝置容量達70MW的水面型太陽能光電案場，與宏碁位於當地的子公司Servex及中租能源攜手合作，未來將持續深耕越南、泰國等東協市場。

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