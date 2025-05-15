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焦點股》富喬：Low DK高階材料供不應求 股價急拉

2025/05/15 10:39

富喬今日股價帶量上漲，突破季線反壓。（取自官網）富喬今日股價帶量上漲，突破季線反壓。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB上游玻纖布廠富喬（1815）因AI（人工智慧）帶動需求，Low DK高階材料供不應求，今年前4月合併營收年增達72.1%，連兩季順利轉虧為盈，富喬表示，高階薄布需求大幅增加及歐美市場需求回溫帶動營運成長，目前正全面加速Low DK高階產品擴產，台灣產能擴充進度超前，訂單能見度直到2027年。

富喬今日股價帶量反攻季線、一度漲近5%，截至10:08分左右，富喬股價上漲4.3%，暫報31.5元，成交量逾3.5萬張，較昨日的1.93萬張大增，順利攻克季線反壓。

法人分析，富喬因高階材料比重提升，第一季毛利率達29.7%，第一季本業每股稅後盈餘0.45元，因提列業外台積電（2330）跌價損失並增加提列所得稅，使得第一季每股稅後盈餘降至0.33元，隨著下半年新爐加入生產行列，有助下半年與明年業績成長，加上公司電子級產品持續轉換成Low DK產品，並提升良率，有助獲利表現。

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