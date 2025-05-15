焦點股》宇峻：首季EPS0.99元 高檔賣壓出籠

外界聚焦宇峻代理的FINAL FANTASY XIV（FFXIV）繁體中文PC版，預計台港澳新馬第四季同步上線。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股宇峻（3546）昨日公告首季財報，稅後淨利0.53億元、每股稅後盈餘（EPS）0.99元，今日股價則開低走低，最低來到119.5元，截至9:51分為止，股價下跌8元、暫報120.5元、跌幅逾6%，成交量近4000張。

宇峻自4月起股價一路狂飆，近期最高來到136元，不過，隨著昨日公告首季財報，今日股價則開低走低；宇峻今年會推出1款自研、3款代理及1款合作的遊戲，大部分集中在下半年推出，同時，外界聚焦遊戲平台FINAL FANTASY XIV（FFXIV）的繁體中文PC版，預計台港澳新馬第四季同步上線，第四季單季營收有機會再創新猷。

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觀察法人動向，外資連兩日賣超，累計超過900張，主力也連兩日賣超，賣超張數累計超過500張；法人表示，日前宇峻股價飆漲，但主要遊戲推出時程都在下半年，營收獲利表現應集中於下半年，首季財報表現持穩，股價自然回檔整理，投資人逢回低接即可。

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