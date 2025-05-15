新募ETF責任額制掀求救潮 勞長洪申翰證實：收到10多封檢舉信

新募ETF責任額制掀求救潮．勞動部長洪申翰今日證實已收到10多封檢舉信（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期投信ETF募集引爆網路群組「#終結IPO制度暴力」，號召百封「實名檢舉信」信至金管會、勞動部等陳情不當IPO責任額制度。勞動部長洪申翰今日證實，已收到10多封檢舉信函，他提醒，企業經營與銷售，不該將不合理的風險轉嫁給勞工，勞動部會與金管會及地方政府溝通後，研議可以提供的協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查114年度中央政府總預算中，有關勞動部預算凍結案，勞動部長洪申翰於會前，接受媒體聯訪。

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針對日前立院通過國定假日增加4+1案，執政黨抱持反對立場，洪申翰今日說明勞動部的態度，洪申翰表示，因國定假日條例已三讀通過，勞動部作為行政機關，須協助通過法規的執行，提醒雇主，國定假日就是要給勞工休假，若要勞工出勤須徵得勞工同意，並且給付雙倍工資。

除了增加國定假日，洪申翰表示，勞動部接下來也會大力的推動跟鼓勵勞資簽訂團體協約，尤其是高於法規要求的團體協約，認為將有助於降低工時，此外，也會加強勞動檢查，要求企業在工時上面的法遵。

洪申翰強調，工時的問題其實跟低薪有關，因此勞動部持續提高最低工資，讓低薪勞工的薪資待遇能夠再往上提高一點，盡量避免因收入不夠高，就必須想辦法加班以提高收入，「這是我們不樂見的狀況」，所以，希望盡可能幫助勞工提高薪資，這是勞動部現階段努力降低工時的方向之一。

對於近日有金融業者在網路社群平台上發起「＃終結IPO制度暴力」，訴求一人一信救自己的運動，金管會證實上周起開始收到檢舉信，勞動部也證實，已收到10多封檢舉信函。

洪申翰表示，這10多封檢舉信函，是相關工作者提出，勞動部認為，企業的經營與銷售，不該將不合理的風險轉嫁給勞工，勞動部會與金管會及地方政府溝通，在綜合相關資訊後，研議可以提供的協助。

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