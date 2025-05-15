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日本富人擔心日圓崩盤 ! 外銀曝 : 貶至「這價位」恐成現實

2025/05/15 14:27

瑞銀財富經理稱，日本富人仍擔心日圓崩盤。（彭博）瑞銀財富經理稱，日本富人仍擔心日圓崩盤。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動貿易戰，牽動美元和亞洲貨幣走勢，投機者與大部分投資圈已轉為對日圓抱持樂觀態度，但有一個關鍵群體並未看多日圓。《彭博》報導，日本最富有的階層，對經濟前景感到憂心，仍擔憂日圓將出現崩盤，貶至180日圓或200日圓兌1美元恐成為現實。

據報導，瑞銀SuMi Trust Wealth Management東京分公司投資長青木大樹（Daiju Aoki）指出，日本最富有的家庭對於1990年代初泡沫崩潰的市場創傷仍記憶猶新，他們坐擁大量現金，如今這些現金因通膨而日益貶值。

青木指出，「許多高淨值客戶對日圓貶值非常、非常擔心，因為經濟疲軟與產業投資不足，日圓匯率貶至180日圓甚至200日圓兌1美元可能成為現實」。

專家指出，要讓日圓貶至180日圓兌1美元價位，還需下跌逾20%，目前匯率約在146日圓兌1美元左右。回顧去年夏天，日圓曾在兩週內貶至160日圓兌1美元價位，但這波貶值並未成功吸引外資或企業投資。

青木指出，日圓落在160日圓兌1美元價位這個水準，對外資來說仍不足以吸引他們把資金投入日本市場。他補充，「日圓可能會繼續貶值，直到日本企業回流或外國企業開始投資日本、協助建構基礎建設為止。

川普反覆無常的貿易政策言論使得日圓走勢短期混沌。青木認為，這樣的水準可能會在「下一個經濟週期內實現」。

近幾週日圓走弱，扭轉了川普就職後日圓升值的趨勢。全球投資人正試圖評估關稅談判的不確定性，以及總統政策將如何重塑全球貿易。

在週一，日圓暴跌逾2%，接近150日圓兌1美元，此前美中暫時互降關稅，引發市場對空頭美元部位的大幅回補。倘若日圓跌至180日圓甚至接近200日圓兌1美元，將回到寫入金融史教科書的水準。

分析師指出，日圓上一次見到200日圓兌1美元是在1986年，即《廣場協議》簽訂後一年，該協議旨在使美元對包括日圓在內的主要貨幣貶值。當年因日圓升值拖累日本出口導向的經濟，政府實施了刺激措施，助長了泡沫經濟，而泡沫於1990年左右崩潰，使股市投資人數十年難以回本。

雖然日本股市指數目前已重返泡沫崩潰前的高點，日圓也已跌至當年水準，但日本經濟自泡沫時代以來的變化，正是讓富裕階層感到不安的原因之一。

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