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星宇航空安大略6月2日開航！ 邀請「不死鳥」郭泓志擔任宣傳大使

2025/05/15 09:38

星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。（圖／星宇航空提供）星宇航空邀請「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。（圖／星宇航空提供）

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，為這令人期待的時刻，今日於官方粉絲專頁隆重發布全新開航宣傳影片，以熱情洋溢的倒數計時揭開新航線序幕！令人雀躍的是，星宇航空特別邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包括機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員，以充滿活力的傳球接力，展現全員齊心、蓄勢待發迎接全新航線的啟航。節奏明快的宣傳影片最後，郭泓志驚喜登場，接下最後一棒，以其招牌熱情邀請全球旅客與星宇航空一同飛向安大略，展開全新旅程。

星宇航空表示，去年因邀請曾效力於洛杉磯道奇隊的台灣之光——郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假，當他得知星宇航空即將開航安大略時，興奮之情溢於言表，並特別分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，也因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選！希望藉由這支可愛又充滿活力的影片，傳達星宇航空對於6月2日開航安大略航線的開心與期待！

星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。（圖／星宇航空提供）星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。（圖／星宇航空提供）

除了令人熱血沸騰的開航倒數影片，6月2日首航當日星宇航空準備了互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。

安大略作為星宇航空北美航網的第四個航點，以其鄰近亞裔聚落、通關快速及交通便利等特色，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，星宇航空誠摯邀請所有旅客搭乘星宇航空飛往加州安大略，體驗便捷的通關服務、舒適的飛行旅程，以及星宇航空一貫的卓越服務品質。

星宇航空官方粉絲頁「加州安大略」全新開航宣傳影片：

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