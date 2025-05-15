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驚！美國原油庫存暴衝 國際油價反轉下跌

2025/05/15 08:49

國際油價週三（14日）下跌。（路透）國際油價週三（14日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府公布的數據顯示，上週美國原油庫存意外上升，引發市場對供應過剩的擔憂，國際油價週三（14日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌52美分，或0.82%，收每桶63.15美元。

布蘭特原油期貨下跌54美分，或約0.81%，收每桶66.09美元。

在前1個交易日，2大基準原油期貨價格皆觸及2週以來高點，主要受惠於美中暫時下調關稅的利多消息。

美國能源資訊署（EIA）公布數據顯示，上週美國原油庫存增加350萬桶，至4億4180萬桶，遠高於市場預期，《路透》調查的分析師先前預估，原油庫存將減少110萬桶。EIA表示，上週美國原油淨進口量每日增加42.2萬桶。

OPEC+近期持續增加市場供應。然而，OPEC週三下調了對美國及其他非OPEC+產油國今年原油供應增長的預測。瑞穗能源期貨部主管耶格（Bob Yawger）指出：「他們並未改變需求狀況，卻在持續增加供應量。在某種程度上，供應終將壓過需求，把市場價格拉低。」

美元的回升也對油價構成壓力。美元走強使得以美元計價的原油對其他貨幣持有者來說成本上升，進一步抑制需求。

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