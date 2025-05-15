川普社群千則貼文竟藏油價玄機？高盛曝 : 「偏愛這個數字」

高盛檢視川普總統的千則社群貼文，發現竟藏油價玄機。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府主張增加美國國內的石油生產，並讓能源價格變便宜，以降低通膨。據報導，對於川普擁抱石油的態度，高盛（Goldman Sachs）分析師檢視了川普總統在社群媒體發文內容，結論是川普似乎偏好西德州原油（WTI）期貨價位落在每桶40-50美元之間。

《商業內幕》報導，高盛分析師閱讀了川普總統約1000多則的社群媒體貼文，解讀他對油價的看法後發現，川普談論石油的一個關鍵點，就是「當油價處於這一價格區間時，川普「傾向於發布有關油價觸底的消息」。

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據報導，目前美國WTI原油期貨價格為每桶62美元，遠高於川普的舒適區。

高盛分析師指出，川普總統一直關注能源市場、石油和美國能源主導地位，自2009年加入推特（改名X平台）以來，已發布近900條有關能源市場的帖子。

分析師表示，更低的能源價格，是川普總統的競選承諾之一，主因是高油價將會推升通膨。但他的政見也包含加速本土石油開採，以提升美國能源主導，並增加本國化石燃料產量。

高盛分析師寫道，當WTI價格接近每桶50美元，川普通常會呼籲更低價格，或慶祝價格下跌。「當油價跌到非常低（WTI每桶低於30美元），川普則呼籲提高油價，通常是在支持美國石油生產的脈絡下。」

報告也指出，雖然川普看起來偏好更低油價，但他似乎也不希望油價跌至損及美國石油業者的地步，「我們相信一些政策制定者會承認，當WTI價格下滑至每桶60美元，亦即接近許多生產商的損益兩平價，美國石油供給增加的趨勢將會放緩。」

高盛分析師預估，川普對全球石油產量的影響將限縮在短期範圍。而川普偏好較低油價的推測，支持了高盛對油價在2025-2026將小幅走低的看法。高盛預測，2025年剩餘時間，WTI油價平均為每桶56美元、2026年為每桶52美元。

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