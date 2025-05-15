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半導體關稅恐重創台韓？業內人士曝晶片風暴正在醞釀

2025/05/15 10:09

法媒指出，亞洲半導體巨頭擔心，美國政府即將徵收的晶片關稅。（彭博）法媒指出，亞洲半導體巨頭擔心，美國政府即將徵收的晶片關稅。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上個月，華盛頓宣布對半導體技術進口進行國家安全調查，這可能使得該行業成為川普總統貿易攻擊的目標，​​一場晶片風暴正在醞釀。據報導，一位聯發科前工程師告訴法媒《法新社》，「台積電到美國去建廠就像交防禦費一樣」，因為這些項目在成本高的美國幾乎沒有盈利，因為利潤率「超低」。

工程師表示，若「從美國的角度來看，為了自己的利益而犧牲世界其他國家是合乎邏輯的」，只是我們恰好是被犧牲的對象。

法新社》指出，對於晶片製造強國台灣和南韓來說，美國可能徵收的晶片關稅的政策，可能會帶來巨大的後果。

台灣擁有全球最大的晶片代工製造商台積電，而南韓是三星電子和SK海力士的所在地，它們共同點是生產了大量高階晶片，現今這些晶片已成為全球經濟的命脈，為智慧型手機到飛彈等各種產品提供動力。

2024年，台灣向美國出口了價值74億美元（約新台幣2233億元）的半導體，南韓的出口額則飆升至107億美元（約新台幣3230億元）、創下歷史新高。

據報導，全球最大的記憶體晶片製造商三星和領先的記憶體晶片供應商SK海力士嚴重依賴透過中國、台灣和越南向美國間接出口。

晶片行業人士認為，川普政策的明顯意圖是迫使亞洲晶片巨頭將生產轉移到美國。晶片工程師指出，美國政府對晶片行業徵收任何高額關稅都將是一個「沉重打擊」，因為該行業依賴複雜的製造鏈來生產高端科技產品。

南韓產業經濟貿易研究院高級研究員金養平表示，美國總統的收費可能「相當複雜」。他認為，美國不會對整個產業徵收一攬子稅，而是可以針對不同的產品，例如對高速運算至關重要的HBM和用於記憶體的DRAM。

西江大學的鄭教授表示，鑑於美國的產能有限，將晶片生產完全轉移到美國也是不可行的，因此任何措施「都不太可能長期持續」。他指出，美國可以依賴的進口替代國家並不多，如果徵收關稅，物價上漲是不可避免的。

專家表示，迫在眉睫的關稅威脅促使人們囤積物資，因為人們擔心關稅將推高消費價格並損害晶片製造商的利益。

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