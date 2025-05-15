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黃金重量級大戶來了！橋水Q1狂買近百億

2025/05/15 10:18

橋水基金週三（15日）公佈最新13F報告顯示，第1季重押黃金，大舉買進黃金ETF規模達3.19億美元。（彭博）橋水基金週三（15日）公佈最新13F報告顯示，第1季重押黃金，大舉買進黃金ETF規模達3.19億美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕橋水基金週三（15日）公佈最新13F報告顯示，第1季重押黃金，大舉買進黃金ETF規模達3.19億美元（約新台幣96.62億元），除大買黃金外，第1季前5大新寵還有京東、美聯航、Chubb安達保險與達美航空，而Google、輝達、AppLovin和Meta等科技巨頭則遭到減持。

外媒報導，截至3月31日的季度，達里歐（Ray Dalio）旗下的橋水基金在第1季度，大舉買進SPDR黃金ETF，SPDR黃金ETF是當季橋水最大的新建倉持股，一口氣買入逾 110 萬股，佔整體投資組合 1.48%，規模為3.19億美元。黃金ETF在今年第1季大幅上漲19%，隨後在第2季持續衝高，不過目前較4月創下的歷史新高有一定回落。

第1季除了重押黃金，新增前5大持股，尚有京東278萬6833股、市值1.146億美元（約新台幣34.71億元）；聯合航空153萬1302股、市值1.057億美元（約新台幣32.01元）；安達保險27萬2434股、市值8234萬美元（約新台幣24.94億元）、達美航空160萬2890股、市值6990萬美元（約新台幣21.17億元）。

另第1季也大舉增持中概股，包括大幅加碼阿里巴巴540萬5235股，總持股數達566萬258股，季增幅高達2,119%，目前市值達7.485億美元（約新台幣226.72億元），成為組合中第4大持股。

此外，百度也大舉加碼，季增幅近956%，市值約1.911億美元（約新台幣57.88億元）。

至於遭清倉者，包括安森美半導體和莫德納等150檔個股，顯示其對部分科技與生技股採取獲利了結或風險避險的態度。

而在減碼操作中，砍出最多則是SPDR ETF高達488萬9807股，減幅高達59.4%，至於前5大減持股尚有Google賣57萬8981股、輝達賣65萬5382股、AppLovin賣48萬6443股和Meta賣19萬5474股。

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