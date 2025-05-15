從對等關稅到匯率風暴 謝金河點名這些人：一直在捅台灣

財信傳媒董事長謝金河指出，從先前的對等關稅到近期的匯率風暴，一直有人藉機捅台灣！（資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的反覆關稅貿易政策，對市場造成多項衝擊，財信傳媒董事長謝金河指出，從先前的對等關稅到近期的匯率風暴，一直有人藉機捅台灣！他也提出建議「解讀訊息，還得多用一點心！」

謝金河在臉書發文指出，從4月到今天，市場上的投資人都面對著史無前例的驚恐，例如，川普對等關稅衝擊第一個交易日，台股重挫2065。5月更出現新台幣升值，連續兩天升值10%，這些都是一生從未經歷過的事。

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謝金河表示，「這兩天有一個朋友當著我的面說：巴菲特的人棄我取，別人恐懼，我貪婪！」謝金河直言，「這些道理我都知道！我也知道你在市場最恐懼的時候，說過台積電800元以下是買點！」謝金河表示對方說台積電跌到780元那天，有撥電話給營業員，雖然已經聽到對方的聲音，但是實在太恐懼了，趕快把電話放下！因為對方想到要買進那一剎那，腦袋裡浮現「台大教授」說台積電會跌到500元。

謝金河也指出，這次新台幣升值到29.59，很多人喊27.5，因為害怕會到大麥克的13.3。謝金河質疑，這次匯市風暴從「媒體」丟出大麥克理論，弄出一個23.3，蓄意讓市場恐慌。「這個媒體」3月還說台幣會眨到35，進口商慘慘慘，不到一個月，又說出口商慘慘慘！

謝金河也提到，另一個是不斷突顯海湖莊園恊議，恐嚇台灣經濟會被掏空，「嚇人的還當過行政院長」。再來是有人說川普會強迫台灣複製廣場恊議，逼迫台灣重蹈日本失落卅年的覆轍。有一個「神經科醫師」不斷奮力宣揚。

謝金河也批評，連南韓央行總裁李昌鏞接受韓國媒體專訪的內容也被拿來放大解讀，說川普逼迫亞洲貨幣升值，台灣的政府沒有說實話！最後都是市場任意解讀。

謝金河強調，從川普對等關稅到這次匯率風暴，台灣有人一直在捅台灣！解讀訊息，還得多用一點心！

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