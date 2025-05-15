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股神將交棒！巴菲特親曝一原因「無法逆轉」

2025/05/15 07:39

巴菲特本月初在波克夏的股東大會上，無預警宣布將在年底卸任，如今向媒體透露想要交棒的原因。（歐新社） 巴菲特本月初在波克夏的股東大會上，無預警宣布將在年底卸任，如今向媒體透露想要交棒的原因。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）本月初在波克夏的股東大會上，無預警宣布將在年底卸任，並建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任執行長，令各界感到震驚，這位94歲的傳奇投資人物，親自透露想要交棒的原因。

巴菲特接受《華爾街日報》專訪表示，做出這項決定的原因，是自己正在經歷老化帶來的身體影響。他說，「不知什麼原因，直到我90歲左右，我才真正開始變老。」「當開始變老時，它就會變得不可逆轉。」

巴菲特將於8月迎來95歲生日，他透露，自己開始偶爾失去平衡，有時甚至記不住別人的名字，閱讀報紙時，視力也變得不那麼清晰。

《CNBC》報導，60年前，波克夏只是一家瀕臨倒閉的紡織廠，後來轉型成為一家獨一無二的企業集團，業務範圍從保險到鐵路。波克夏股價接近歷史高點，市值近1.2兆美元，巴菲特於此時決定交出權力。

波克夏董事會一致投票決定，任命現任副董事長阿貝爾於2026年1月1日起擔任總裁兼首席執行官，巴菲特則繼續擔任董事長。

不過，巴菲特表示，當機會出現時，他仍能保持敏銳的頭腦做出投資決策。他向《華爾街日報》表示，無論是20年前、40年前還是60年前，他在做決定時沒有任何困難，如果市場出現恐慌，他仍然能派上用場，因為當價格下跌或其他人感到恐慌時，自己不會害怕，這真的與年齡無關。

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