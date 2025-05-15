才送川普747！卡達端7.4兆大單 2.9兆買210架波音飛機

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）與卡達航空執行長麥爾（Badr Mohammed Al-Meer）簽署訂單，川普和卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）見證。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日傳出接受中東國家卡達贈送價值4億美元（約台幣121億元）的747-8型巨無霸噴射機，將作為空軍一號，在美引發軒然大波。川普訪問中東之際，卡達航空公司14日與美國波音公司簽署協議，購買多達210架波音飛機，價值達960億美元（約台幣2.9兆元），此外，卡達航空與奇異航空事業（GE Aerospace）簽署協議，為波音飛機提供400多台發動機。

綜合外媒報導，川普宣布美國和卡達之間總額超過2435億美元（約台幣7.4兆元）的經濟交易，包括向卡達航空出售波音飛機和奇異航空事業的發動機。

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波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）週三在卡達首都杜哈（Doha）與卡達航空執行長麥爾（Badr Mohammed Al-Meer）簽署這份訂單。川普和卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）在旁見證。川普強調，這是波音史上最大規模的飛機訂單。

卡達航空和波音公司表示，該訂單是卡達航空史上最大訂單，包括130架波音787夢幻飛機和30架777X寬體客機，此外還有50架飛機的選擇權。卡達航空也與奇異航空簽署協議，為波音飛機提供400多台發動機。

波音公司和卡達航空在川普於卡達進行國事訪問期間達成這項協議，這是川普為期四天的中東行一部分。

白宮評估這筆交易達960億美元，表示「這是波音公司有史以來最大的寬體飛機訂單，也是有史以來最大的787飛機訂單」，並稱該交易每年將為美國創造15.4萬個就業機會，並為國內創造總計超過100萬個就業機會。

卡達近日向川普提議，贈送1架價值4億美元的747-8型巨無霸噴射機，作為美國總統座機「空軍一號」新機，民主黨對這項贈禮計畫感到憤怒，批評「這不僅是赤裸裸的貪腐，也是嚴重的國安威脅」。

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