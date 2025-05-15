關稅戰休兵標普連3紅！輝達升逾4％、台積電ADR續漲

週三美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在疲軟的通膨數據和中美關稅休戰背景下，美國股市本週開局強勁，投資者正在等待下一批經濟數據。週三道瓊工業指數下跌89.37點或0.21%，標普500指數連3紅，小幅上漲0.1%，那斯達克指數上漲0.72%，費城半導體指數上漲0.6%，台積電ADR上漲0.40%，收在194.76美元。

綜合外媒報導，美國總統川普訪問中東，獲得沙烏地阿拉伯6000億美元的投資承諾，美國政府週二宣佈在中東達成人工智慧相關交易後，部分美國科技公司的股價出現上漲。有消息稱，輝達將向沙烏地阿拉伯出口18000塊頂級晶片，股價上漲4.16%，同業晶片股AMD在60億美元庫藏股的推動下，股價也上漲了4.68%。

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聯準會副主席傑斐遜（Philip Jefferson）週三表示，雖然最近的通膨數據顯示聯準會正朝著2%的目標前進，但目前前景並不明朗。聯準會主席鮑威爾定於週四發表講話，外界將密切關注他的言論，以了解央行計劃如何推進貨幣政策寬鬆。

道瓊工業指數下跌89.37點或0.21%，收42051.06點。

標普500指數上揚6.03點或0.10%，收5892.58點。

那斯達克指數揚升136.73點或0.72%，收19146.81點。

費城半導體指數上漲29.38點或0.60%，收4960.74點。

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