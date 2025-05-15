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10天內銀行爆二起挪用客戶事件 凱基銀被記「糾正」

2025/05/15 07:34

10天內銀行爆二起挪用客戶事件 凱基銀被記「糾正」

〔記者王孟倫／台北報導〕今年5月5日，台北富邦銀行才因為挪用客戶款項，金管會裁定有礙健全經營之虞，予以糾正；不過，僅相隔10天，換另一家銀行也被金管會處以糾正，據瞭解，凱基銀行在5月14日，同樣也發生挪用客戶款項之狀況。

近日，又發生銀行挪用客戶款項事件，一件是台北富邦銀行的「士東分行」前行員，辦理臨櫃存款交易時，竟挪用客戶款項；另一件是凱基銀行的「新竹分行」前理專違反該行內部規範。

據指出，該員利用與客戶面對面辦理交易時，透過客戶行動銀行將客戶資金轉帳至理專自身帳戶，予以挪用。

針對凱基銀行的「新竹分行」一案，金管會表示，未確實督導員工遵守行為準則，有礙該行健全經營之虞；不過，考量該行「自行發現」、「調查及主動陳報」，並已就缺失事項為適當改善及處置，因此，依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。

由於兩案相隔僅短短10天，卻相繼發生銀行行員或理專挪用客戶款項事件，這是否意味，類似案件越來越嚴重?

對此，金管會官員表示，上述時間點並不是銀行發生挪用事件，而是裁處的時間，也就說，不代表兩個案子相隔時間很短；此外，金管會根據發生事實，依法予以審酌及裁處，並無其它特殊考量。

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