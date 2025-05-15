台積電今舉行技術論壇，股價重返千元在望（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（15）日將在新竹舉行年度技術論壇台灣場，將向客戶展現新技術，下世代先進邏輯製程技術A14將是一大重點，計劃2028年開始生產；市場預期，台積電昨差1元就重返千金股，隨著技術藍圖今對台灣客戶亮相，有助台積電股價再回升千元之上。

台積電指出，截至目前為止，開發進展順利，良率表現優於預期進度。

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台積電表示，與今年將進入量產的2奈米製程相比，A14將在相同功耗下，可提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

台積電強調，A14製程將可提供更快的運算和更好的能源效率，以推動AI轉型，並有望透過增進裝置端AI功能，強化智慧手機功能，使其更加有智慧。

除了A14製程技術，台積電還將發表新的邏輯製程、特殊製程、先進封裝和3D晶片堆疊技術，為廣泛的高效能運算（HPC）、智慧型手機、汽車和物聯網（IoT）技術平台做出貢獻，為客戶提供一整套互連的技術組合，以驅動客戶的產品創新。

台積電昨最後一盤大單拉抬，股價收當日最高價達999元，僅差1元就邁向千元，外資法人買超1.75萬張。市場預期，今技術論壇台灣場次上陣，隨著先進製程、特殊製程與先進封裝等技術藍圖一一亮相，有助台積電股價重返千金股行列。

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