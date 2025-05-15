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蔡英文參訪環球晶丹麥子公司實地了解綠色轉型與永續製造

2025/05/15 08:18

前總統蔡英文應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」發表演說指出，台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心，證明民主在面對長期威脅下仍能存續發展。（蔡英文辦公室提供）前總統蔡英文應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」發表演說指出，台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心，證明民主在面對長期威脅下仍能存續發展。（蔡英文辦公室提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前總統蔡英文近日赴歐洲參訪，特別走訪環球晶（6488）位於丹麥的子公司Topsil，實地了解Topsil在綠色轉型與半導體材料創新方面的成果。

環球晶表示，Topsil對蔡英文分享公司在再生能源導入、自動化製程及循環水資源管理等方面的實際經驗，充分展現永續製造的落實成效，也體現台灣與丹麥在科技創新與淨零轉型上的共同願景。

環球晶指出，蔡英文此行不僅強化雙邊在能源與半導體產業的合作契機，也對環球晶集團深化國際連結、強化全球永續布局具有重要意義。

環球晶也表示，丹麥子公司Topsil率先實現集團對RE100的承諾，於2025年正式啟用自建太陽能電廠，成為全球首座自發自用100%再生能源的半導體長晶工廠。電廠不僅滿足全廠用電需求，也可將剩餘綠電回饋至丹麥能源系統，為當地再生能源比例提升提供助力。

Topsil於2024年底榮獲丹麥商業日報《Børsen》頒發Green Gazelle 獎，肯定其成長表現與對先進半導體材料開發的傑出貢獻，更在擴產的同時，成功降低碳足跡。

蔡英文參訪環球晶丹麥子公司實地了解綠色轉型與永續製造（業者提供）蔡英文參訪環球晶丹麥子公司實地了解綠色轉型與永續製造（業者提供）

在節能減碳與生態共融方面，環球晶表示，Topsil廠區周圍設置地面型太陽能板「農場」，同步種植約 6000株當地作物，有效緩解熱島效應並促進生物多樣性。同時導入高效廢水回收系統，將製程冷卻水回收率自80%提升至98%，顯著降低用水強度與對自然水體的依賴。製程端也持續優化，成功將每公斤矽材料的二氧化碳排放量降低16%。

環球晶董事長徐秀蘭表示，台灣與丹麥雖地理距離遙遠，卻共享對科技創新與永續發展的共同價值。她指出，丹麥在再生能源領域的先驅地位，結合台灣在半導體產業的專業實力，正是雙方互補優勢的最佳體現。透過 Topsil 所實現的綠能里程碑，台灣與丹麥攜手搭建連結願景與實踐的橋樑，共同推動全球邁向更永續的未來。

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