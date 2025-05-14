走著瞧首季中止連3季虧損 首季每股賺0.26元

Gogolook首季營業利益1000萬元，創下歷史單季新高。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）首季營業利益1000萬元，創下歷史單季新高，且稅後淨利829萬元、每股盈餘（EPS）0.26元，兩項數字皆顯示公司營運成功終止連續3季的虧損情形，營運團隊持續看好今年能夠邁入穩健、持續成長的獲利元年，為長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

Gogolook預計本週五（16日）於證交所創新版轉入一般板，管理層表示，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等3大核心業務，將藉此契機全面加速擴張。由於軟體產業的特性包括營收擴增時，成本增加的幅度相對較小，因此看好今年重回高速成長軌道，有信心在總營業額達到關鍵規模之後，能進一步在AI技術的加持之下提升營運效率。

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Gogolook提到，未來的營運重點涵蓋持續精進個人資安、企業防詐與普惠金融的創新技術，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利跳躍式成長。

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