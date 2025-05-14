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兆豐銀行籌組大同140億元聯貸案 超額認購1.5倍

2025/05/14 21:50

兆豐銀行統籌主辦大同140億元聯貸案今（14）日簽約，兆豐銀行董事長董瑞斌（左2）、副總經理陳昭蓉（左1），大同公司董事長王光祥（右2）、副總經理林倍宏（右1）共同合影。（業者提供）兆豐銀行統籌主辦大同140億元聯貸案今（14）日簽約，兆豐銀行董事長董瑞斌（左2）、副總經理陳昭蓉（左1），大同公司董事長王光祥（右2）、副總經理林倍宏（右1）共同合影。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期受到金融圈高度矚目的大同（2371）新臺幣140億元聯貸案，今（14）日已完成簽約，該案由兆豐銀行、彰化銀行及第一銀行共同統籌主辦，吸引共9家金融機構踴躍參與，超出原定籌組目標之1.5倍，展現金融業對大同未來發展的信心。

擔任本次聯貸案全案管理銀行暨擔保品管理銀行的兆豐銀行指出，此次聯貸資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運週轉金，聯貸案條件設計也結合ESG永續連結指標，鼓勵大同公司持續增加綠色採購、積極投入綠能發展，兆豐銀行將全力協助客戶，共同善盡企業社會責任。

大同集團近年因應全球淨零減碳趨勢，聚焦新能源及電力事業，其新能源事業涵蓋太陽能、商用及家用儲能、綠電交易、充電樁安裝以及節能減碳淨零解決方案。太陽能光電系統累計至113年底已建置超過322MW，近期也取得綠電轉供長約，垂直整合上下游，完整布局能源系統價值鏈。

大同公司是一家具有完整產品線的電力整合製造商，電力事業包含各式電力及配電變壓器、電抗器、配電盤、氣體絕緣開關設備、電線電纜、智慧電表、大中小電力馬達及發電機、商用空調系統。電表在台灣市佔率達3成以上，也持續深耕日本、泰國及馬來西亞等，同時積極佈局東協市場；電線電纜事業新CCV設備投產，提升中高壓產能30%，以因應台電訂單及石化、鋼鐵等產業纜線汰換需求。

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